Amsterdams slachtoffer van phishing (geldopnames in Brabant)

Een 28-jarige vrouw uit Amsterdam is slachtoffer geworden van phishing. Een onbekend persoon heeft duizenden euro’s zonder toestemming van haar bankrekening opgenomen. De recherche onderzoekt deze bankfraude en heeft beelden van de verdachte als deze in Brabant in verschillende plaatsen bij een geldautomaat pint.

Omschrijving

Het slachtoffer krijgt eind juli 2019 een mailtje waarin staat dat haar bankpas vervangen moet worden. Via haar telefoon klikt ze op een link in deze mail en doorloopt enkele stappen om een nieuwe pas aan te vragen. Ze stuurt op verzoek haar doorgeknipte pas naar een adres in Wijchen. Als het slachtoffer na een paar dagen nog geen nieuwe pas heeft ontvangen, checkt ze haar e-mail. Ze heeft van haar bank een mail gekregen met het verzoek om de paslimiet te verhogen. Het slachtoffer heeft dat verzoek zelf niet gedaan en neemt telefonisch contact op met haar bank. De medewerkster van de bank laat haar weten dat in Tiel, Nuland en Oss, duizenden euro’s van haar rekening zijn opgenomen. Dat is kennelijk met de opgestuurde doorgeknipte bankpas gedaan op 3 en 4 augustus 2019.

Hoe voorkom ik phishing?

Banken werken niet op deze manier. Banken zullen nooit via een sms of mail aangeven dat een pas verlopen is. Banken vragen ook nooit naar je pincode of om deze ergens in te vullen. Banken vragen nooit om je bankpas al dan niet doorgeknipt op te sturen. Druk niet op linkjes, vul je pincode nergens in, stuur je pas niet op en maak melding bij je bank dat je een dergelijke mail of sms hebt ontvangen. Lees meer op politie.nl over phishing.

Signalement verdachte