overval drogist Maasstraat

Rond 17.50 uur komt een man de drogist binnen en loopt direct naar twee medewerkers toe. De medewerkers schrikken als de man met een donkerkleurig wapen zwaait en onder bedreiging geld eist. De man loopt naar de kassa en gooit een donkerkleurige nylon tas op de toonbank. De man dwingt een van de medewerkers om de kassalade te openen. Vervolgens pakt de vrouw al het papiergeld uit de kassalade en stopt dit in de nylon tas. De man neemt blijkbaar geen genoegen met het papiergeld, want ze moet ook het kleingeld in de tas stoppen. Het blijft niet bij die ene kassalade, ook een tweede kassa moet door de medewerker geopend worden. Als ze aangeeft dat daar geen geld in zit, verlaat de man de winkel.

