Coldcase Lieneke Troost

Omschrijving

Uit onderzoek is gebleken dat zij door geweld om het leven is gekomen. Van Lieneke is bekend dat zij lichamelijk afhankelijk is en de hele dag hulp krijgt van particuliere verzorgers vanuit een instelling. Nabestaanden willen graag weten wat er met haar is gebeurd. Er wordt een reconstructie van haar leven getoond. Het Openbaar Ministerie heeft 15.000 euro beloning voor de gouden tip ter beschikking gesteld. Uit onderzoek is gebleken dat er een behoorlijke hoeveelheid dierenharen in haar woning zijn aangetroffen, op het bed en nachtjapon. Verder is het merkwaardig dat een rood kussen dat in bed lag, nat was. Het slachtoffer kon zichzelf niet omdraaien in bed. Vermoedelijk is dus door handelen van de dader dit rode kussen nat geworden. Verder was het bekend dat mevrouw Troost contant geld in huis had, om de particuliere verzorgers mee te betalen.