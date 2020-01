Dodelijke steekpartij Goudriaankade kruising Rijswijkseweg

Omschrijving

Er zijn meerdere personen aangehouden waarvan er nu nog twee vast zitten. Het onderzoek is nog steeds in volle gang en het onderzoeksteam wil nog graag getuigen spreken. Uit onderzoek is gebleken dat er meerdere personen die betrokken waren bij dit incident de wijk het Schipperskwartier is in gevlucht. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan.