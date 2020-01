Overvallen geldlopers in en nabij Den Haag

Omschrijving

Bij iedere overval was het doelwit een ING-geldautomaat in een Albert Heijn filiaal. De overvallen vonden plaats op 14 mei, 9 september en 21 oktober De eerste op het Parijsplein in Den Haag. De tweede in Honselersdijk en de derde op De Stede in Den Haag. De daders bedreigden de geldlopers en omstanders met vuurwapens. Bij de drie overvallen werd een grote hoeveelheid geld buit gemaakt. De recherche vermoedt dat de drie overvallen zijn gepleegd door een dadergroep die in wisselende samenstelling opereert. De Hoofdofficier van Justitie heeft een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de gouden tip. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de overvallers en hun voertuigen.