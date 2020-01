Mishandeling na café bezoek Wassenaar

Een 58-jarige man is dinsdag 29 oktober het slachtoffer geworden van een mishandeling in Wassenaar.

Op die bewuste dinsdagavond werd het slachtoffer in een cafe aan de Oostdorperweg in Wassenaar door een bezoeker bedreigd. Toen het slachtoffer rond 21.30 uur naar buiten liep werd hij op straat schuin tegenover het cafe door de onbekende man hard neergeslagen. Het slachtoffer raakte daarbij buiten bewustzijn en raakte gewond aan zijn gezicht en lichaam. Er worden camerabeelden getoond van de verdachte.

Vragen

