Overval juwelier Paul Krugerlaan Den Haag

Nadat twee mannen enige tijd in de winkel hebben rondgekeken pakken ze de eigenaar vast en wordt hij vastgebonden. Vervolgens worden er sieraden in een tas gestopt en rennen de mannen de winkel uit. Het slachtoffer verklaarde verder dat de mannen Spaans met elkaar spraken. Er worden camerabeelden getoond van de overvallers.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06- 57876279.