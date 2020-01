Overval woning Leidschendam

De aangever lag rond 23.30 uur in zijn woning aan de Burgemeester van Duyvendijklaan in Leidschendam te slapen. Vanuit het niets stonden er drie mannen in zijn slaapkamer. Een van de mannen richtte een vuurwapen op het slachtoffer en sloeg hem vervolgens met dat vuurwapen op zijn hoofd. De mannen doorzochten de woning en gingen er na korte tijd vandoor met een geringe buit. De verdachten liepen weg in de richting van de Burgemeester Velthuysenlaan. Er worden camerabeelden getoond van de overvallers.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.