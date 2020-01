Meer getuigen gezocht voor mishandeling Sumatraweg

Omschrijving

Agenten die op oudejaarsnacht op de reanimatiemelding van de Sumatraweg af gingen, troffen daar een zwaargewonde man met hoofdletsel aan. Na snel ingrijpen bracht het ambulancepersoneel de 42-jarige man in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk vond er een ruzie plaats in de woning die gepaard ging met flink wat geweld. Een 64-jarige man en een 41-jarige vrouw werden de bewuste avond direct aangehouden. Drie mannen tussen de 18- en 20 jaar zijn later aangehouden. Het onderzoek draait volop en de politie is nog steeds op zoek naar getuigen.

Dringende oproep aan getuigen

Met veel mensen is al gesproken over dit heftige incident van oudejaarsnacht. Toch hopen we op nog meer getuigen die waardevolle informatie hebben voor het onderzoek. Wellicht waren er mensen op bezoek bij vrienden of familie die avond in diezelfde straat of in de omgeving. Of hebben mensen die in de buurt van de horeca aan het Deliplein iets gehoord of gezien maar nog niet met de politie gesproken. Mocht dat zo zijn, bel dan alstublieft met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen en beeldmateriaal uploaden. Ook kunt u gratis bellen met de opsporingstiplijn via 0800-6070.