Wie herkent deze fietsendief?

Omschrijving

Die zaterdagmiddag gebeurde de diefstal ter hoogte van de Jumbo.

De fiets heeft een dubbele fietstas en op die dag zat er een zonnebril en een boodschappentas in.

Een getuige zag het gebeuren en kon nog snel een foto maken. De politie is op zoek naar de man en vraagt getuigen zich te melden. Herkent u de dader of herinnert u zich de fiets ergens? Bel dan met 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in.

Zet je fiets altijd met een slot aan de ‘bewoonde wereld’ vast.