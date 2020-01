Laat het ons weten via het tipformulier.

In de avond en nacht van zondag 28 juli op maandag 29 juli worden er in één uur tijd drie berovingen gepleegd. Waarschijnlijk zijn de daders jong, hun leeftijd wordt tussen de 15 en 18 jaar geschat.

Omschrijving

Drie berovingen in Eindhoven en dat binnen een uur.

De eerste was op zondag 28 juli rond 23.30 uur bij de Karpendonkse Plas. Daar wordt een pizzabezorger door vier jongens van zijn fiets getrapt en beroofd van zijn telefoon. Dan iets voor middernacht is de tweede beroving, nu op de Hofstraat. En een halfuur later op 29 juli rond 00:30 uur wordt er een derde slachtoffer gemaakt op de Geldropseweg.

Bij alle straatroven gaat het om vier daders op de fiets. Jonge jongens nog, tussen de 15 en 18 jaar oud. Alle slachtoffers worden van de fiets getrapt en daarna zetten ze de fiets van elk slachtoffer op slot. Wij hebben dan ook sterke vermoedens dat het steeds dezelfde daders zijn. En dat zien we ook op de bewakingsbeelden.

En ook de fietsen vallen op als we de bewakingsbeelden bekijken. Zo reed een dader op een BMX (mountainbike), één had een opvallend frame, de ander had iets dat leek op een fietstas achterop. Zegt u dit iets?