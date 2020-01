Vrouw overvallen in woning

Omschrijving

Twee, maar zeer waarschijnlijk drie overvallers stormden haar huis in. Ze wilden geld en waren op zoek naar een kluis die er niet was. Uiteindelijk namen ze genoegen met wat boodschappengeld en sieraden die ze op hun zoektocht in het huis vonden. In de buurt werd die ochtend een paarse Audi A4 Avant gezien.