Cor Pijnen

Laatste update: 06-02-2020 | 14:21 Datum delict: 20-01-2020 Plaats delict: Schiedam

Cor Pijnen was voorwaardelijk in vrijheid gesteld nadat hij tweederde van zijn straf had uitgezeten voor een poging liquidatie in 2009. Een van die voorwaarden was het dragen van een enkelband. Sinds dinsdagavond kan deze enkelband niet meer gemonitord worden en is deze waarschijnlijk doorgeknipt. Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is sindsdien bezig de man op te sporen. Hij is op dinsdag 21 januari voor het laatst gezien in Schiedam.