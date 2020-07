Bejaarde vrouw bestolen na babbeltruc nep-agent

Omschrijving

Het slachtoffer, woonachtig in Amsterdam-West, wordt die woensdagmiddag rond 17.15 uur gebeld door een man die zich voorstelt als ‘politieagent Hendriks van bureau Marnixstraat’. Hij geeft aan dat er iets aan de hand is met de bankrekening van het slachtoffer en dat een collega daarom straks langskomt om de bankpas op te halen. Deze ‘collega’ verschijnt niet lang daarna, tegen 18.15 uur, bij het slachtoffer aan de deur en neemt haar bankpas mee.

Later blijkt dat iemand voor grote bedragen gepind heeft met de meegenomen bankpas bij verschillende winkels/locaties in Amsterdam-West.

Onderzoek en verdachte

De recherche onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de diefstal en heeft duidelijke camerabeeldenbeelden van een verdachte. Deze man wordt ervan verdacht de bankpas op te hebben gehaald bij het slachtoffer én met de bankpas te hebben gepind. De verdachte staat op beeld wanneer hij rond 18.15 uur het wooncomplex van het slachtoffer betreedt en een paar minuten later weer verlaat. Vervolgens zijn er verschillende beelden van hem wanneer hij betaalt/geld opneemt met de gestolen bankpas. Zijn signalement:

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- 20 à 25 jaar oud;

- 1.65 à 70 meter lang;

- Normaal postuur;

- Kort, donker haar;

- Opvallend litteken op zijn achterhoofd;

Hij droeg een zwart trainingspak en zwarte schoenen. Daarnaast had hij bij het ophalen van de bankpas een mondkapje op en bij de pintransacties een zonnebril met ronde glazen.

Het is niet duidelijk of deze verdachte het slachtoffer ook eerder gebeld heeft als ‘politieagent Hendriks’.

Link met andere zaken

In de afgelopen tijd werd bij meer bejaarde personen woonachtig in Amsterdam-West op dezelfde manier hun bankpas gestolen of een poging hiertoe gedaan. De politie heeft al twee aangiftes binnen en weet van in ieder geval acht andere pogingen. Uiteraard onderzoekt de recherche of deze verdachte ook aan die andere zaken te linken is.

De politie vermoedt daarnaast dat de verantwoordelijke(n) mogelijk meer slachtoffers maakte(n), maar dat de slachtoffers zich door een gevoel van schaamte niet durven te melden of bang zijn opnieuw met nep-agenten te maken te krijgen. Daarom doet de politie de oproep aan andere mogelijke slachtoffers om zich alsnog te melden.

Informatie delen

Uiteraard ontvangt de recherche graag informatie over de verdachte, mogelijke andere betrokkenen en de zaken in het algemeen. Denkt u het onderzoeksteam verder te kunnen helpen? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in. Denkt u slachtoffer te zijn geworden? Of dat dit ook bij u geprobeerd is? Neem dan zelf contact op met de politie via 0900-8844.

Pas op!

Ook wil de politie mensen waarschuwen voor deze specifieke babbeltruc en ze alert maken op de werkwijze. Agenten zullen u niet op hierboven beschreven wijze benaderen. Daarnaast zal de politie u nooit vragen uw bankpas af te staan. Staat er iemand voor de deur die zegt politieagent te zijn? Dan kunt u natuurlijk altijd naar een legitimatiebewijs vragen. Mocht u de situatie niet vertrouwen, neem dan contact op met de politie via 0900-8844.