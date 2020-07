Heling antiek reisklokje

Zaterdag 23 mei 2020 bood een onbekende jongen een gestolen reisklokje aan bij een antiekwinkel in het centrum van Amsterdam. De jongen wordt verdacht van heling en de recherche wil graag weten wie hij is. Beveiligingscamera’s in de winkel hebben de verdachte duidelijk op beeld vastgelegd. Hij krijgt één week de tijd zich bij de politie te melden voordat die beelden herkenbaar gedeeld zullen worden.

Omschrijving

De verdachte komt die middag rond 13.00 uur de antiekwinkel binnen. Hij biedt een antiek Frans reisklokje uit 1870 aan, wil weten wat hij voor de klok kan krijgen en vertelt iets over de reden van verkoop. De antiquair herkent het klokje echter snel. Hij heeft het klokje namelijk in het verleden verkocht aan een 84-jarige man en weet bovendien dat de klok eerder van die man gestolen is.

Het reisklokje is waarschijnlijk tussen oktober en november 2019 gestolen uit de woning van de 84-jarige man. De diefstal werd pas later opgemerkt, dus de exacte datum is niet bekend.

De antiquair geeft de verdachte aan dat zijn verhaal niet klopt en de verdachte komt dan met een andere verklaring op de proppen. Hierop geeft de antiquair aan dat de verdachte de klok niet meer terugkrijgt. Hij probeert de verdachte nog aan de praat te houden en er achter te komen wie hij is, maar de verdachte verlaat de zaak snel.

Signalement verdachte

De jongen wordt vooralsnog alleen verdacht van de heling van het eerder gestolen reisklokje. Hij krijgt één week de tijd om zich bij de politie te melden voordat duidelijk herkenbare beelden van hem verspreid worden. Zijn signalement:

- Jongen;

- Circa 18 jaar oud;

- Lichte huidskleur;

- Tenger postuur;

- Circa 1.80 á 1.85 meter lang;

- Kort zwart haar;

- Zwarte, gewatteerde jas met zwarte capuchon en een wit stiksel op de mouw;

- Zwarte, strakke broek;

- Zwarte schoenen.

Informatie delen

De dringende oproep aan de verdachte is om zich zo snel mogelijk bij de politie te melden. Herkent u de jongen op de beelden toch of heeft u andere informatie over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.