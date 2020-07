Inbraak in en diefstal uit woning Prinsengracht

De politie is op zoek naar twee mannen die ervan worden verdacht op dinsdag 10 maar t 2020 in te hebben gebroken bij een woning aan de Prinsengracht. De politie deelt beelden van de verdachten en hoopt dat mensen meer informatie over de twee hebben.

Omschrijving

Die dinsdagochtend verlaat de bewoner van een woning in een pand aan de Prinsengracht rond 08.30 uur haar huis. Tegen 13.00 belt de politie haar met een onaangename boodschap: er is ingebroken in haar woning. De meldkamer was niet veel eerder, zo rond 12.40 uur, gebeld door een andere bewoner van een woning in het pand aan de Prinsengracht. Deze bewoner trof twee onbekende mannen aan in het pand en had het zeer sterke vermoeden dat zij zojuist daar een inbraak hadden gepleegd. Hij sprak de mannen aan en terwijl een van de mannen gelijk op de vlucht sloeg, spoot de ander een onbekende vloeistof in het gezicht van de bewoner. Ook hij ging daarna snel weg. Direct belde de bewoner de politie, maar de twee mannen wisten helaas te ontkomen. Gelukkig raakte de bewoner niet gewond.

Ter plaatse blijkt er dus inderdaad ingebroken te zijn in één van de woningen in het pand. De boel is binnen helemaal overhoop gehaald en verschillende persoonlijke eigendommen zijn gestolen, waaronder een gitaar en koffer.

Signalement verdachten

De recherche doet onderzoek naar deze inbraak en heeft camerabeelden van twee verdachten. Op die beelden is onder andere te zien dat de verdachten bezig zijn bij de centrale toegangsdeur van het pand en vervolgens het pand betreden. Later komen ze naar buiten met spullen die ze eerder niet hadden: een koffer en een gitaartas. De signalementen van de twee verdachten:

Verdachte 1

- Man;

- Lichte huidskleur;

- Normaal postuur;

- Legergroen jack;

- Petje met logo onder capuchon;

- Spijkerbroek;

- Zwarte gympen;

- Zwarte schoudertas;

- Op beelden is te zien dat de man een telefoon in zijn handen heeft, gekoppeld met oordopjes met witte draad.

Verdachte 2

- Man;

- Lichte huidskleur;

- Normaal postuur;

- Donker haar;

- Donker jack met bontkraag

- Blauwe broek;

- Zwarte gympen met witte zool.