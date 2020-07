Phishing (oplichting), diefstal pinpas & pinnen met gestolen bankpas

Omschrijving

Op 21 januari 2020 ontvangt een 41-jarige vrouw uit Amsterdam-Noord een sms-bericht dat verstuurd lijkt te zijn vanuit haar bank. In het bericht wordt het slachtoffer gevraagd haar gegevens in te vullen op www.informatie-RABO-wereldpas.com, wat in werkelijkheid een phishing-website blijkt te zijn.

De vrouw vult op de website de bankgegevens en pincode in van de rekening van het bedrijf waar ze mede-eigenaar van is. Op de website maakt ze ook een afspraak om haar doorgeknipte bankpas te laten ophalen. Twee dagen later, op 23 januari, belt omstreeks 16.22 uur een jonge man die zich voordoet als medewerker van PostNL. Ze geeft hem haar doorgeknipte pas mee.

Nog dezelfde avond wordt er bij een geldautomaat in Amsterdam-Oost drie keer gepind met naar alle waarschijnlijkheid de gestolen bankpas, waarbij in totaal een bedrag van 5000 euro wordt opgenomen. Die dag worden ook twee overschrijvingen van bijna 10 duizend euro gedaan met de gestolen pas en pincode naar een andere bankrekening, die vermoedelijk op naam staat van een zogenaamde katvanger. De recherche doet onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van deze katvanger.

De totale schade voor het bedrijf van het slachtoffer bedraagt zodoende in totaal zo’n 15 duizend euro.

Signalement verdachte

In deze zaak is er in ieder geval sprake van één verdachte: de jongeman die, gekleed in PostNL-jas, de pinpas ophaalt bij een woning en te zien is op camerabeeld. Het is niet duidelijk of dezelfde man ook verantwoordelijk is voor het pinnen met de gestolen bankpas en de phishing. Zijn signalement:

- Man;

- Circa 18 jaar oud;

- Lichte huidskleur;

- Zwart haar;

- Mager postuur;

- Opvallend gebogen neus;

- Circa 1.80 meter lang;

- Zwarte spijkerbroek;

- Zwarte schoenen met witte zool;

- Sprak accentloos Nederlands.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.