Brandstichting stadion NEC Nijmegen

Omschrijving

Het onderzoeksteam heeft het vermoeden dat er een link is met Den Haag of omgeving. In de uitzending worden camerabeelden getoond van drie mannen die brandstichten bij het stadion. Een van de mannen heeft een opvallende jas aan met een groot logo van het merk “Off White” op de rug. Verder is te zien dat de man met de opvallende jas vloeistof sprenkelt langs de ingang en de ander houdt er iets brandbaars bij. Er volgt een enorme explosie en de man met het logo op zijn jas wordt letterlijk naar achteren geblazen en staat even in brand. Dan gaan ze er vandoor. Mogelijk is er ook nog een vierde man bij betrokken.