Gewelddadige beroving De Brinkpad Den Haag

Het slachtoffer werd bij deze beroving een aantal keren gestoken. De drie straatrovers gingen er met een tas van het slachtoffer vandoor. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. In de uitzending vanTeam West worden er camerabeelden getoond van twee verdachten die hebben gepind met de bankpas van het slachtoffer. Dit werd gedaan bij twee vestigingen van een supermarkt aan de Leyweg en De Stede in Den Haag.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06- 57876279.