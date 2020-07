Ongeregeldheden tijdens demonstratie Malieveld Den Haag

Tijdens de confrontaties met de ME is fors geweld gebruikt door de onruststokers. Zij gooiden met rookbommen en stenen en gingen de ME fysiek te lijf. Vanavond worden er camerabeelden en foto's getoond van verdachten die toen niet konden worden aangehouden. De getoonde personen hebben zich schuldig gemaakt aan geweldpleging ten opzicht van agenten.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06- 57876279.