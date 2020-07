Wie is deze man bij metrostation Delfshaven?

Op 6 december 2019 is er een man in zijn woning aan de Mathenesserdijk overvallen en is zijn laptop meegenomen. De twee hadden een afspraak gemaakt via marktplaats om bij de verkoper thuis zijn laptop te bekijken.

Omschrijving

De koper zou rond 19:00 uur daar zijn, maar dit liep uit. Het werd ongeveer 19.40 uur. Hij liep samen met het slachtoffer de woning in. De koper heeft nog een sigaret gerookt voor de deur en deze weggegooid. Binnen hebben slachtoffer en koper de laptop bekeken aan tafel. Koper is opgestaan en heeft een mes getrokken en is er vandoor gegaan met de laptop. Slachtoffer is erachteraan gegaan en heeft de dief tot de kruising met de lage Erfbrug gevolgd. Op de Schiedamseweg gooide de dader de tas met laptop weg. De tas was een tas van de Jumbo.

Slachtoffer is naar huis gegaan en heeft de politie gebeld.

Signalement

De man die we zoeken staat op de camerabeelden. Het is een donker getinte man, ongeveer 1.80 meter, tussen de 23 en 25 jaar oud en ongeveer 80 kilo. Hij droeg een zwart plastic jack tot aan z’n knieën, een hoodie model en een zwarte joggingbroek. De man had een beugel en droeg zwart met witte schoenen. Misschien is het iemand opgevallen dat hij voor de deur een sigaret rookte en herkent u hem. Bel dan met de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem op 0800-7000. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.