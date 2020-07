Katalysator diefstal

Omschrijving

In een item in Opsporing Verzocht waarin aandacht is voor diefstal van onderdelen van BMW’s en daarnaast specifiek voor katalysatoren, in Nederland, toonden we deze zaak uit Helmond met beelden waarop te zien is dat twee mannen bezig zijn hiermee bij een auto aan de Zonmanshoeve. Dus de vraag is helder. Wie kent deze mannen? Het item laat meteen zien hoe een dergelijke diefstal nu in zijn werk kan gaan.