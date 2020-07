Wie kent deze pinpas oplichter?

Oplichting. Helaas komt het al te vaak voor. Een man uit Heerlen krijgt recent per app bericht van zijn bank dat de bankpas moet worden vervangen. De nietsvermoedende man vraagt keurige een nieuwe pas aan. Die hij echter nooit ontvangt. Ondertussen worden er wel geldbedragen van zijn rekening afgehaald. Zo is de verdachte, hier duidelijk in beeld, met de pinpas naar een elektronica zaak gegaan om voor duizenden euro’s spullen te kopen.

Vragen

Informatie doorgeven kan via 0900-8844 of indien gewenst anoniem via 0800-7000. Deel ook deze SPEURMEE video en help ons de verdachte te pakken.