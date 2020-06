Explosief ontploft in woonwijk

Laatste update: 11-06-2020 | 17:30 Zaaknummer: 2020246307 Datum delict: 31-05-2020 Plaats delict: Zwolle

In de nacht van zaterdag op zondag 31 mei is in de Geleen in Zwolle, even voor 03:00 uur een explosief ontploft. De politie is op zoek naar een persoon die even voor de explosie in de buurt was. Het team heeft beelden uit de omgeving waarop om 2.48 uur een persoon te zien is. Deze man is mogelijk een belangrijke getuige voor het onderzoek. Het is lastig te zien, maar het lijkt of de persoon een petje. Zo'n vier minuten nadat deze persoon de straat inliep, zien we diegene wegrennen. Dat is het moment dat het explosief af gaat.