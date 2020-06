Dood Gregori Maduro; beloning van 15.000 euro uitgeloofd

Omschrijving

Gregori Maduro (ook wel Greg of Lindomar genoemd) was al een aantal jaren in Nederland en verbleef voornamelijk in Haarlem, maar ook op andere plekken van het land. De man is door een misdrijf om het leven gekomen en het onderzoek is nog steeds in volle gang. De recherche is bezig met het in kaart brengen van de laatste periode van zijn leven en is vooral benieuwd of voorafgaand aan de dood van het slachtoffer, conlficten rond zijn persoon waren.