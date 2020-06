Bedreiging beveiliger supermarkt station Amsterdam Centraal

De politie is op zoek naar een man die ervan wordt verdacht op woensdagochtend 25 maart 2020 een beveiliger van een kleine supermarkt in station Amsterdam Centraal met een mes te hebben bedreigd.

Omschrijving

De 30-jarige beveiliger staat die ochtend rond 06.15 uur bij de deur. Terwijl hij daar staat, komt een man op een longboard (een soort groot skateboard) de winkel inrijden. De man rijdt op zijn board richting de kassa’s. Het is niet de bedoeling dat mensen skate/longboarden in de winkel en de beveiliger spreekt de man daarom aan. Omdat hij direct opgefokt en boos reageert, geeft de beveiliger aan dat de man de winkel moet verlaten.

De man loopt hierop de winkel uit, gooit voor de deur zijn spullen op de grond en blijft dan staan. Vervolgens trekt hij eerst zijn trainingsjack uit en daarna zijn rode hoodie. Ondertussen roept hij in het Engels naar de beveiliger dat hij wil vechten. De beveiliger geeft aan dat de man weg moet gaan, maar de man blijft staan en schreeuwen dat hij wil vechten. Op een gegeven moment trekt hij zijn kleding wel weer aan en lijkt weg te willen gaan. Maar hij blijft de beveiliger uitdagen en roept zelfs dat hij de beveiliger wil steken. Hij pakt ook iets uit zijn rugtas en loopt daarmee richting de beveiliger. Het blijkt een mes te zijn en de beveiliger doet de deuren van de supermarkt gelijk dicht. De man loopt met het mes naar de gesloten deuren, schreeuwt nog wat en gaat daarna weg. Hij rijdt op zijn board richting de IJpassage.

Signalement verdachte

Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe de verdachte voor de supermarkt staat te schreeuwen en op een gegeven moment het mes pakt. Zijn signalement:

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- Normaal postuur

- Donker haar;

- Donker baardje.

Op beelden is te zien dat hij de volgende kleding droeg:

- Zwarte trainingsjack met een witte brede streep over de mouw;

- Onder het jack droeg hij een rode hoodie;

- Donkere broek;

- Legergroene muts;

- Zwarte Puma gympen met wit logo;

- Donkere rugtas.

De man had een groot mes bij zich. Het mes had aan beide kanten kartels. Ook had hij dus een longboard bij zich. De recherche wil graag weten wie hij is.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.