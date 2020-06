Bespuging en bedreiging met COVID medewerkster supermarkt Mosveld

Op dinsdagmiddag 7 april 2020 wordt een medewerkster van een supermarkt aan het Mosveld bespuugd door een nog onbekende man. Een getuige hoort hem vervolgens zeggen dat hij hoopt dat de vrouw nu corona (COVID) zou hebben. De politie heeft camerabeelden van de verdachte. Deze beelden worden in opdracht van het Openbaar Ministerie in eerste instantie onherkenbaar getoond en de verdachte krijgt één week de tijd zich bij de politie te melden.

De medewerkster houdt zich die middag rond 12.15 uur in het kader van de COVID-maatregelen bezig met het schoonmaken en uitdelen van de winkelwagens. De regels in verband met COVID staan vermeld op een groot reclamebord bij de ingang van de supermarkt. Een van de regels is dat elke klant een winkelwagen mee de winkel in moet nemen.

De beveiliger wijst een klant die de supermarkt in wil lopen er op dat hij een winkelwagentje mee moet nemen. De klant reageert daar boos op en geeft aan dat hij dat onzin vindt. Dan ontstaat er een discussie tussen de beveiliger en de klant. De medewerkster mengt zich in de discussie en geeft aan dat de klant hier geen boodschappen hoeft te doen als hij het niet eens is met de maatregelen. Vervolgens maakt de klant aanstalten om naar buiten te gaan, loopt langs de medewerkster en bespuugt haar dan. Daarna loopt de man door en heeft hij de winkel verlaten. Een getuige verklaart dat hij de klant heeft horen zeggen dat hij hoopte dat de medewerkster nu corona zou hebben.

Het incident en de verdachte staan op beeld. Zijn signalement:

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- Rond 1.90 meter lang;

- 25 à 35 jaar oud;

- Slank postuur;

- Donker haar;

- Baardje;

- Littekens in gezicht.

De verdachte droeg:

- Donkere jas;

- Wit shirt;

- Spijkerbroek;

- Donkere schoenen.

In opdracht van het Openbaar Ministerie wordt de verdachte eerst onherkenbaar getoond en krijgt hij één week de kans zich bij de politie te melden. Doet hij dit niet, dan wordt hij herkenbaar getoond.

