Diefstal motor Wolvenstraat

Op woensdagavond 13 mei wordt op de Wolvenstraat in het centrum van Amsterdam een motor gestolen. De politie is op zoek naar twee verdachten en toont beelden van één van hen.

Omschrijving

De eigenaar van een Ducati motor parkeert die avond rond 20.15 uur zijn motorfiets op de Wolvenstraat en sluit hem naar eigen zeggen af met meerdere sloten. Als de man ongeveer een half uur later opnieuw op zijn motor wil stappen, blijkt deze te zijn ontvreemd.

Op de beelden van een bewakingscamera is te zien hoe twee mannen rond 20.50 uur over de Wolvenstraat lopen. Kort daarna is te zien hoe één van beide mannen een motor voortduwt en richting de Keizersgracht loopt.

Beelden verdachten

De recherche doet onderzoek naar deze diefstal en ziet beide mannen als verdachte. Omdat alleen van verdachte 1 op beeld vaststaat dat hij met de motor heeft gelopen, wordt hij herkenbaar getoond. De rol van verdachte 2 is een stuk minder duidelijk op beeld en dus toont de politie in opdracht van het Openbaar Ministerie hem onherkenbaar. Echter ontvangt recherche wel graag informatie over beide verdachte.

Signalement verdachte

Het signalement van verdachte 1:

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- Circa 18 á 25 jaar oud;

- Circa 1.85 tot 1.90 meter lang.

Op de beelden is te zien dat hij de volgende kleding droeg:

- Een opvallende zwart gewatteerde jas met rode vlekken;

- Een grijskleurige broek met een verticale donkergrijze streep;

- Een grijze muts .

Gestolen motor

Ook ontvangt de recherche graag informatie over de gestolen motor. Het betreft een rode Ducati motorfiets, type Multistrada 1200 s. Zo horen rechercheurs graag wie deze motor na 13 mei 2020 nog ergens heeft gezien, al dan niet in combinatie met de verdachte(n) gezien of wie deze motor mogelijk aangeboden heeft gekregen.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.