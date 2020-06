Fraude met QR-code Reguliersdwarsstraat

De politie is op zoek naar zes mannen die ervan verdacht worden door middel van fraude met een QR-code iemand te hebben bestolen. Van twee van de zes verdachten mogen in opdracht van het Openbaar Ministerie herkenbare beelden getoond worden.

Omschrijving

Vrijdagavond 13 maart 2020 omstreeks 23.15 uur worden het slachtoffer en een vriend in de Reguliersdwarsstraat aangesproken door twee mannen. Een van de mannen (verdachte 2) vraagt of het slachtoffer via zijn telefoon geld naar hem wil overmaken. De man zegt dat hij dit nodig heeft voor de trein en cash geld kan teruggeven.

Het slachtoffer gaat akkoord, pakt het geld aan en stopt dit in zijn jaszak. Vervolgens opent hij op zijn telefoon de telebankieren-app van zijn bank. De man zegt wat zijn bankrekening is, maar het overmaken via de app lukt niet. Hierop geeft de man aan dat hij zelf zijn rekeningnummer wil intoetsen. Het slachtoffer houdt zijn telefoon vast en de man toetst zijn rekeningnummer in op het scherm van de telefoon. Ook nu geeft de app een fout-melding. De andere man (verdachte 1) probeert het slachtoffer waarschijnlijk af te leiden en schreeuwt dat alles goed gaat. Tijdens de transactie blijft hij tegen het slachtoffer aanpraten en schreeuwen.

Ondertussen voegen nog vier mannen zich bij het gezelschap. Twee van de mannen gaan bij het slachtoffer staan, de andere twee bij zijn vriend en knopen een gesprek met de vriend aan.

Opeens pakt de eerste man (verdachte 2) de telefoon van het slachtoffer en houdt zijn eigen telefoon tegen de telefoon van het slachtoffer aan. Het slachtoffer ziet dat de man iets scant, want op de telefoon van de man ziet hij het bekende vierkantje van een QR-code. Terwijl de man deze handeling erg snel verricht, ziet het slachtoffer toch op zijn scherm dat de overboeking nog steeds niet gelukt is. Het slachtoffer pakt daarom zijn telefoon en geeft de man het cash geld terug. Vervolgens loopt het slachtoffer samen met zijn vriend richting het Rembrandtplein. De mannen lopen weg in de richting van de Vijzelstraat.

Later blijkt een groot geldbedrag van de rekening van het slachtoffer te zijn gehaald. De recherche doet onderzoek naar deze zaak en vermoedt dat het geld kon worden weggehaald na de eerdere handelingen van de man met de telefoon van het slachtoffer.

Signalementen verdachten

Er zijn beelden van de twee mannen die het slachtoffer en zijn vriend aanspraken samen met de andere vier mannen die er later bij kwamen. Alle zes deze personen zijn verdachten in het onderzoek, maar alleen de twee die bezig zijn geweest met het slachtoffer en zijn telefoon mogen getoond worden. Hun signalementen:

Verdachte 1 (met muts)

- Man;

- Donker getinte huidskleur;

- Bol gezicht;

- Donker haar;

- Normaal postuur;

- Leeftijd tussen 20 en 22 jaar;

- Lengte ongeveer 1.75 m;

- Hij droeg een shirt met capuchon onder een gewatteerde jack, donkere broek, witte gymschoenen en een rode pet/muts met embleem. Hij droeg donkergekleurde handschoenen.

Verdachte 2 (man met telefoon)

- Man;

- Donker getinte huidskleur;

- Langwerpig gezicht;

- Kort zwart haar;

- Zwart snorretje;

- Slank postuur;

- Leeftijd tussen 20 en 22 jaar;

- Lengte tussen 1.95 en 2.00 m.;

- Sprak goed Nederlands;

- Hij droeg een donkere jas, donkere broek, lichte schoenen en donkergekleurde handschoenen.

Informatie delen

Ondanks het feit dat de andere vier mannen geblurd moeten worden getoond, ontvangt de recherche wel graag informatie over deze mannen. Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.