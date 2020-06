Medewerkers supermarkt Sarphatistraat bedreigd met mes

Omschrijving

Die donderdag spreekt een medewerker van de supermarkt rond 12.45 uur een man aan die zonder te betalen de kassa’s passeert. De man heeft een tas bij zich en de medewerker vermoedt dat hij daar onbetaalde producten in heeft zitten. De medewerker geeft aan dat hij de man verdenkt van diefstal en dat de man daarom mee moet lopen naar een deel van de winkel dat niet toegankelijk is voor publiek. Daar blijkt dat de man inderdaad verschillende producten bij zich heeft die niet zijn betaald. De bedrijfsleider van de winkel heeft zich inmiddels bij de medewerker gevoegd en hij houdt de man aan op verdenking van winkeldiefstal.

Terwijl de medewerker vervolgens de politie gaat bellen, blijft de bedrijfsleider samen met een andere medewerker bij de aangehouden verdachte. Waar de verdachte eerst mee lijkt te werken, begint hij op een gegeven moment onrustig te worden. Hij staat meerdere keren op, loopt dan naar de deur en zegt weg te willen. De bedrijfsleider en de andere medewerker blijven echter voor de deur staan en zeggen dat de man weer moet gaan zitten. Dan pakt de verdachte opeens een mes uit zijn zak en bedreigt daar de bedrijfsleider en andere medewerker mee. Omdat de bedrijfsleider bang is dat de verdachte het mes mogelijk daadwerkelijk gaat gebruiken, laat hij met het oog op de veiligheid van zijn medewerkers en zichzelf de verdachte gaan. De verdachte slaat vervolgens op de vlucht. De bedrijfsleider en twee medewerkers proberen de verdachte nog op een afstand te volgen, maar verliezen hem op een gegeven moment uit het oog.

De recherche doet onderzoek naar het incident en wil graag weten wie de verdachte is.

Signalement verdachte

Er zijn camerabeelden van de verdachte terwijl hij in de supermarkt is. Zijn signalement:

- Man;

- Rond de vijftig jaar oud;

- Licht getinte huidskleur;

- Tussen de 1.70 en 1.75 meter lang;

- Mager postuur;

- Tatoeages in zijn gezicht en de hals/nek;

- Grijs ringbaardje;

- Droeg een donkere pet met opvallende gele tekening, een donkere jas, een donkere broek en grijze gympen.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.