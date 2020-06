Meerdere inbraken moskee Burgemeester Rendorpstraat

Omschrijving

Op beelden van drie verschillende incidenten is te zien hoe een nog onbekende man bij de moskee inbreekt. Hij doet dit door een raam in te gooien en vervolgens de moskee te betreden. De recherche vermoedt dat het hier om dezelfde verdachte gaat, maar dat staat nog niet vast. Uiteraard wordt sowieso onderzocht of de inbraken onderling aan elkaar gelinkt kunnen worden. Bij de inbraken werden geld en elektronische apparaten buit gemaakt.

Signalement verdachte

Op de beelden die van de drie inbraken getoond worden, is dus waarschijnlijk dezelfde man te zien. Dit is echter nog niet helemaal zeker. Onderzocht wordt of deze man mogelijk ook voor de andere inbraken verantwoordelijk is. Zijn signalement:

- Man;

- Rond de twintig jaar oud;

- Normaal postuur.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.