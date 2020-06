Overval casino Utrechtsestraat

Omschrijving

Een medewerker van het casino laat die avond rond 22.10 uur een voor hem bekende klant binnen. De deur van het casino is standaard gesloten en klanten moeten eerst aanbellen. De medewerker ziet niet dat een andere man snel achter de bekende klant aan mee naar binnen glipt. Deze man komt vervolgens naar de medewerker toe en bedreigt hem met een vuurwapen. “Geld! Geld!”, roept de man en de medewerker loopt naar de kassaruimte. Daar haalt hij geld voor de man uit de kassa en stopt dit in een tas. De man houdt de hele tijd zijn vuurwapen op de medewerker gericht. Als al het geld in tas zit, loopt de man weer richting de uitgang en vertrekt.

De medewerker wist tijdens de overval gelukkig rustig te blijven, maar toch heeft de overval een grote indruk op hem gemaakt.

Uit onderzoek van de recherche is gebleken dat de man voor de overval op de fiets aankwam bij het Frederiksplein en daar parkeerde. Vervolgens liep hij door de Utrechtsestraat naar het casino, wachtte in het portiek naast het casino totdat de deur wordt geopend en glipte toen stiekem het casino in. Na de overval liep de man via de Utrechtsestraat naar het Frederiksplein waar zijn fietst geparkeerd stond en reed snel weg.

Signalement verdachte

De recherche is op zoek naar de man die het casino heeft overvallen. Het signalement van de verdachte:

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- Vermoedelijk 20-25 jaar oud;

- Zo’n 1.65 meter à 1.70 meter lang;

- Iel postuur;

- Sprak Nederlands;

- Hij droeg gezichtsbedekking, donkere kleding, donkere handschoenen en had een donkere tas bij zich.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.