Overval supermarkt Tussen Meer

Omschrijving

Die avond is een 16-jarige medewerker van de supermarkt rond 18.35 uur bezig achter de kassa. Op een gegeven moment ziet hij via de ingang aan de Evertsweertstraat een jongen de winkel in komen wandelen. De jongen loopt rustig, maar de medewerker heeft gelijk door dat hij een groot kapmes bij zich heeft. Omdat de medewerker de situatie zo onwerkelijk vindt, denkt hij in eerste instantie dat het om een grap gaat. Maar dat blijkt helaas niet het geval te zijn.

De jongen komt gelijk naar de medewerker toe: hij loopt om de kassa heen en gaat naast de medewerker staan. Hij overhandigt de medewerker ondertussen een tasje en zegt dat hij geld wil. Omdat de medewerker zo schrikt en bang is, lukt het hem niet om de kassa open te maken. Dat doet de jongen dan zelf. Hij zegt dat de medewerker hem het geld moet geven en bedreigt hem. Door de paniek laat de medewerker eerst nog geld vallen en stopt het daarna in de tas van de jongen.

Nadat de kassa leeg is, loopt de jongen direct weg en verlaat de winkel via de uitgang aan de Evertsweertstraat. De medewerker blijft in shock achter. De overval heeft een grote impact op hem gehad.

Signalement verdachte

De overval en de verdachte staan op beeld. Helaas zijn de beelden niet erg herkenbaar. Op basis van de verklaring van het slachtoffer is het volgende signalement opgemaakt:

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- Bruine ogen;

- Ongeveer 1.80 meter lang;

- Droeg zwarte gezichtsbedekking op de onderkant van zijn gezicht en een donkerkleurig regenpak.

Informatie delen

Weet u wie de verdachte mogelijk is of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.