Steekincident Radioweg

Op maandagmiddag 4 november 2019 heeft op de Radioweg rond 16.10 uur een vechtpartij plaatsgevonden tussen verschillende jongeren. In de drukte en chaos bij en rond die vechtpartij is een 17-jarige jongen op een gegeven moment aangevallen en door iemand in zijn achterhoofd gestoken. De politie is op zoek naar een verdachte.

Omschrijving

Het incident staat op camerabeelden en daar is op te zien hoe een nog onbekende verdachte het slachtoffer op zijn achterhoofd slaat/steekt. Hij raakte hierdoor gewond en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Daar bleek gelukkig dat zijn verwondingen meevielen.

De recherche onderzoekt het steekincident en wil graag weten wie het slachtoffer heeft gestoken, waarom dit is gebeurd en waarom er in eerste instantie gevochten werd.

Signalement verdachte

Er zijn camerabeelden van het incident en van de verdachte. Zijn signalement:

- Man;

- Rond de 18 jaar oud;

- Donker getinte huidskleur;

- Normaal postuur;

- Kort haar;

- Hij was volledig in het zwart gekleed.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.