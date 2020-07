Zware mishandeling Admiraal de Ruijterweg

Omschrijving

Op die middag fietst rond 14.25 uur een man over het fietspad van de Admiraal de Ruijterweg in de richting van de Haarlemmerweg. Op enig moment komt een scooter met daarop twee mannen achter de man rijden. Ze wekken de indruk nogal haast te hebben, want volgens de fietser claxonneren ze veelvuldig. De fietser ziet vanwege het smalle fietspad waar ze zich bevinden echter geen gelegenheid de scooter te laten passeren.

Als de scooter kort daarna alsnog de fietser inhaalt, roepen de twee opzittenden wat naar de man en geeft de bestuurder hem een duw, waardoor de fietser even zijn balans verliest. De fietser draait zich om en heft zijn hand op naar de opzittenden van de scooter.

Kort daarna dwingen ze de fietser tot stoppen. De bijrijder stapt af en geeft het slachtoffer een duw. De fietser probeert weg te lopen, maar de bijrijder loopt achter hem aan, pakt hem bij de schouder en duwt hem wederom. Daarnaast krijgt de fietser een vuistslag in het gezicht, valt op de grond en is enkele tientallen seconden ‘buiten westen’. Het bloed stroomt op dat moment uit zijn neus.

Een getuige stelt dat de fietser daarna probeert op te staan, wankelend nog een paar stappen zet en daarna weer ter aarde stort. Op dat moment stapt de bijrijder volgens een getuige weer op de scooter, die wegrijdt richting de Haarlemmerweg.

Letsel slachtoffer

Het slachtoffer moest na de mishandeling per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Daar werd een hersenschudding vastgesteld alsmede meerdere botbreuken in het gezicht. Het slachtoffer is zwaargewond geraakt en heeft sinds de mishandeling nog altijd last van klachten als gevolg van de mishandeling.

Signalementen verdachten

Er zijn camerabeelden van de verdachten op de scooter vlak voor de mishandeling. Hun signalementen:

Verdachte 1 (de bestuurder van de scooter)

- Man;

- Circa 18 jaar oud;

- Een lichte tot licht getinte huidskleur.

Op de beelden is te zien dat hij de volgende kleding droeg:

- Een donkerblauwe jas met capuchon van het merk The North Face.

Verdachte 2 (de bijrijder op de scooter)

- Man;

- Circa 18 jaar oud;

- Een lichte tot licht getinte huidskleur.

Op de beelden is te zien dat hij de volgende kleding droeg:

- Een zwarte jas;

- Een lichte grijskleurige broek;

- Een grijskleurige trui met capuchon;

- Witte sneakers;

- Een blauwe pet van het merk Under Armour.

Beide verdachten reden op een matzwartkleurige scooter, vermoedelijk van het merk Piaggo. De recherche komt graag in contact met mensen die meer weten over de verdachten en/of de scooter waar zij op reden.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in