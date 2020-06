Zware mishandeling horecagelegenheid Bethlehemsteeg

De politie is op zoek naar een man die ervan wordt verdacht op zaterdagavond 23 november 2019 in een horecagelegenheid aan de Bethlehemsteeg in het centrum van Amsterdam een zware mishandeling te hebben gepleegd.

Omschrijving

Het 28-jarige slachtoffer bevindt zich die avond samen met vrienden in de horecagelegenheid aan de Bethlehemsteeg. Rond 21.00 uur ontstaat een woordenwisseling tussen de vriendengroep van het slachtoffer en een groepje andere personen. Op een gegeven moment krijgt het slachtoffer van een van die personen uit het niets een harde kopstoot in zijn gezicht. Er wordt vervolgens over en weer nog wat geduwd en getrokken en daarna verlaten het slachtoffer en zijn vrienden de horecagelegenheid.

Buiten blijkt dat het slachtoffer behoorlijke verwondingen in zijn gezicht heeft opgelopen. Samen met zijn vrienden gaat het slachtoffer naar het ziekenhuis. Daar wordt duidelijk dat hij zwaar letsel heeft opgelopen in zijn gezicht waar hij direct voor behandeld moet worden.

Signalement verdachte

De recherche is op zoek naar de man die het slachtoffer een kopstoot gaf. Het incident en de verdachte staan op camerabeelden. Zijn signalement:

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- Tussen de 30 à 40 jaar oud;

- Normaal postuur;

- Donker haar;

- Droeg een donkere jas.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.