Inbraak personenauto Zoetermeer

Op zaterdag 4 april rond 04.00 uur werd ingebroken in een BMW die geparkeerd stond op de Goudenregenzoom in Zoetermeer.

Omschrijving

Uit de auto is navigatie, het dashboard en zelfs het stuur gestolen. Uit onderzoek bleek dat een man met een valse sleutel de BMW heeft opengemaakt. Op camerabeelden is te zien dat de man in de auto gaat zitten en het portier dicht doet. Na een paar minuten stapt hij weer uit en heeft het stuur in zijn handen. Wie herkent deze man?