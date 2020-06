Diefstal mobiele telefoon Zoetermeer

Laatste update: 02-06-2020 | 13:18 Zaaknummer: 2019324193 Datum delict: 18-11-2019 Plaats delict: Zoetermeer

Op maandag 18 november heeft er in een telefoonwinkel in de Promenade in het Stadshart in Zoetermeer een winkeldiefstal plaats gevonden.