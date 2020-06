Babbeltruc Zoetermeer

Toen de bewoonster opendeed, zag zij twee mannen staan. Deze mannen stelden zich voor als medewerkers van een elektriciteitsbedrijf en vertelden dat zij de elektriciteitsmeter kwamen controleren. Omdat de bewoonster een paar maanden geleden haar meter had laten vervangen, kreeg zij geen argwaan en liet de mannen binnen. Na diverse zogenaamde controles in haar woning vertrokken de twee mannen weer. Toen de mannen weg waren, zag het slachtoffer dat haar sieraden waren verdwenen. In de uitzending worden camerabeelden getoond van deze twee mannen.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.