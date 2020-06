Mishandeling Troelstrakade

Omschrijving

Na deze aanrijding kregen beide fietsers ruzie. Een van de mannen op de fiets had een ladder bij zich. Een van de fietsers had schade opgelopen aan zijn jas en aan zijn fiets. Het latere slachtoffer probeerde de fietser die de ladder bij zich had, ervan te overtuigen om te wachten op de politie. De fietser met de ladder wilde dat niet en vertrok. De aangever probeerde deze man te stoppen door aan zijn ladder te trekken. Op een gegeven moment komt de arm van het slachtoffer in de ladder vast te zitten maar besluit de fietser de ladder toch verder te draaien. Hierbij breekt de aangever zijn bovenarm. De fietser laat het slachtoffer op straat liggen en fietst weg met zijn ladder in de richting van station Moerwijk. In de uitzending worden camerabeelden getoond van deze fietser.