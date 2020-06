Aantreffen sieraden Wassenaar

Bij een onderzoek naar meerdere woninginbraken in Wassenaar zijn bij een verdachte verschillende van diefstal afkomstige voorwerpen en sieraden aangetroffen. In de uitzending worden beelden getoond van deze sieraden en goederen.

Vragen

Herkent u deze sieraden of heeft u meer informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.