Diefstal geldkistje 's- Gravenzande

Omschrijving

Daarbij is een dure elektrische fiets weggenomen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de man die de fiets wegneemt.In de uitzending worden er camerabeelden getoond van een man die met een groot voorwerp, waarschijnlijk een groot mes of hakbijl het geldkistje van de plantenkar afslaat. Verder is te zien dat deze man samen met een andere man op een fiets wegrijdt in de richting van de Oranjesluis.