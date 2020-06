Diefstal uit garage Maasland

Op woensdag 26 mei rond 04.00 uur, heeft er in een garage aan Het Ambacht in Maasland een inbraak plaats gevonden.

In deze uitzending worden er camerabeelden getoond van de inbreker. Op de camerabeelden is te zien dat deze inbreker, met handschoenen en bivakmuts op het slot openbreekt. De inbreker steelt een aircovuller met een waarde van rond 5000,- euro.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.