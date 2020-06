Zware mishandeling Scheveningen

Het slachtoffer werd op zaterdagavond 13 juni rond 22.00 uur op zijn scooter op de Scheveningseslag in Den Haag bijna aangereden door een zwartkleurige Volkswagen Golf GTI. Toen de bestuurder van de scooter de bestuurder van de Volkswagen daarover aansprak werd deze hard op zijn kaak geslagen.Op de Strandweg ter hoogte van de Keizerstraat kwamen de beide mannen elkaar weer tegen en ontstond er opnieuw een discussie. De bestuurder van de auto die eerder had geslagen sloeg de scooterrijder wederom, maar nu met een hard voorwerp. Het slachtoffer raakte hierbij zwaar gewond aan zijn oog en moest worden vervoerd naar het ziekenhuis. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.