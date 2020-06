Diefstal goederen uit parfumeriewinkel

Laatste update: 30-06-2020 | 07:54 Zaaknummer: 2020116476 Datum delict: 25-04-2020 Plaats delict: Wassenaar

Op zaterdag 25 april zag een medewerker van een parfumeriewinkel aan de Langstraat in Wassenaar, dat de producten in het schap van L'oreal producten plotseling leeg was, dit terwijl hij deze de vorige avond had aangevuld.