Dodelijke Schietpartij Clazina Kouwenbergzoom

Een team van twintig rechercheurs onderzoekt de fatale schietpartij van afgelopen vrijdag rond 22.15 uur waarbij een 58-jarige Rotterdammer om het leven kwam. Het team is op zoek naar omwonenden en getuigen die wellicht meer weten over deze zaak. Alle informatie, hoe klein of onbelangrijk deze soms ook lijkt, is welkom.

Bij een schietincident op de Clazina Kouwenbergzoom is vrijdagavond 5 juni de 58-jarige Cevat uit Rotterdam om het leven gekomen. Hulpverleners troffen de man zwaargewond aan. Pogingen om hem te reanimeren mochten niet baten. Hij overleed ter plekke. Vermoedelijk is er geschoten met een automatsisch vuurwapen.

Vragen

Een groot opsporingsteam van de Rotterdamse politie is hard aan het werk om de dader(s) te vinden. Informatie van buurtbewoners en andere getuigen is daarbij cruciaal. Als u iets van deze dodelijke schietpartij hebt gezien of als u iets weet over de dader(s), meld het alstublieft. Wanneer u meer informatie heeft over de lichtgrijze Toyota Auris stationwagen die op de Akkerwinde is uitgebrand komt de politie ook heel graag met u in contact. Ook als u camerabeelden heeft en deze nog niet bekend zijn bij de politie dan kan dit het onderzoek verder helpen.

Heeft u informatie die het onderzoek verder kan helpen? Laat het ons weten via 0800-6070, of gebruik onderstaand tipformulier. Daar kunt u ook eventueel beeldmateriaal uploaden. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 of meld via misdaadanoniem.nl. Vertrouwelijk informatie delen over een ernstig misdrijf kan ook via Team Criminele Inlichtingen.