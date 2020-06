Overval op KPN winkel in Schiedam

Op donderdag 17 oktober 2019 iets voor 21:00 uur overviel een man de KPN winkel in de Nieuwe Passage in Schiedam. Hij staat op beeld. Wie herkent hem?

Hij droeg donkere kleding, een donkere rugzak met rode voering, is ongeveer 28 jaar oud en heeft een slank postuur. De man is ongeveer 1,75 meter lang, sprak met een accent en heeft een getinte huidskleur.

In de winkel overviel hij de twee aanwezige medewerkers. Daarbij dreigde hij volgens de medewerkers en liet een zwart vuurwapen zien. Ook kreeg één van hen een paar klappen tegen zijn hoofd. De overvaller pakte twee AH tassen uit zijn rugzak en dwong vervolgens de medewerker deze te vullen met iPhone- en Samsung-telefoons. Daarna liep hij weg met de twee volle tassen. Ruim 50 telefoons, tablets en airpods werden gestolen. De man stapte in de Golf en reed weg via de Kreupelstraat in de richting van de ’s Gravelandseweg.

De man kwam aan in een donkere VW Golf, die hij parkeerde op de Boomgaardstraat, achter de Nieuwe Passage (zijde Hema). Hij ging de Nieuwe Passage binnen en liep de KPN winkel voorbij, om zich vervolgens om te draaien en de winkel in te gaan.

Vragen

Na een periode waarin we op diverse wijze hebben geprobeerd deze zaak op te lossen, vragen we ook aan u om mee te denken in deze zaak. Herkent u de man eventueel in combinatie met de VW Golf. Heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoeksteam? Neem dan contact op via 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel 0800-7000.