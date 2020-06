Verdachte gezocht van mishandeling vrouw

Maandag 6 april, om 15.00 uur ’s middags, werd een vrouw (48) op metrostation Prinsenlaan met een riem mishandeld en discriminerend beledigd. Zij had een man aangesproken die opzettelijk een aantal keer vlak voor haar voeten op de grond spuugde. Een omstander wist de dader bij het slachtoffer weg te halen. Wellicht dankzij hem is het bij lichte verwondingen gebleven. De angst en schrik zitten er bij de vrouw echter nog altijd goed in. Wij zijn op zoek naar deze verdachte en naar de behulpzame jongeman die een belangrijke getuige is.

Omschrijving

Maandag 6 april, om 15.00 uur ’s middags, moest het slachtoffer even wachten op de metro op station Prinsenlaan. Ze ging op het bankje zitten en liet daarbij een plek open tussen haar en een man die er al zat. Die man moest vervolgens zich enigszins uitrekken om precies voor haar voeten te kunnen spugen, maar deed dat toch, tot vier keer toe.

Toen de vrouw hem daarop aansprak, dat het niet alleen respectloos was maar in coronatijd ook gevaarlijk, begon hij haar uit te schelden met ziektes en discriminerende opmerkingen. Het slachtoffer is een transvrouw, en moest het mogelijk daarom ontgelden.

De verdachte schreeuwde dat ze weg moest gaan, maar de vrouw was zo enorm geschrokken dat ze zich niet meer kon verroeren. Daarop trok de man zijn riem uit zijn broek en sloeg haar daarmee op haar arm en hoofd. Een omstander die het zag gebeuren, snelde te hulp en haalde hem bij haar vandaan. Een andere omstander ontfermde zich over het slachtoffer.

Naast het onderzoeksteam staat ook Roze in Blauw het slachtoffer bij. Natuurlijk kan iedereen altijd terecht bij de politie via de reguliere kanalen. Daarnaast bestaat binnen de politie Roze in Blauw, een landelijk netwerk met extra expertise op het gebied van lhbt+. Kijk voor meer informatie op www.politie.nl/rozeinblauw