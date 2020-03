Twee keer ingebroken in dezelfde woning!

EMMER – COMPASCUUM In een woning aan de Oostelijke Doorsnee werd in augustus én oktober 2019 ingebroken door vermoedelijk dezelfde inbrekers.

Omschrijving

De eerste inbraak was op zaterdag 10 augustus 2019. Terwijl de bewoners niet thuis waren zagen twee inbrekers kans om een keukenraam van de woning open te breken en naar binnen te gaan. De woning werd doorzocht en als buit werd een sieraad gestolen. De daders probeerden de kluis open te breken die in de woning stond maar dit was zonder succes.

Op vrijdag 4 oktober 2019 werd weer ingebroken. Ook nu waren de bewoners niet thuis. De verdachten kwamen aanrijden in een zwarte Audi. Twee personen stapten uit de auto en liepen naar de woning. De chauffeur van de auto bleef op de uitkijk achter. Om binnen te komen werd de achterdeur van de woning opengebroken. Bij deze inbraak werd alleen de kluis losgebroken en meegenomen in de kofferbak van de Audi.

Een bewakingscamera maakte bij beide inbraken opnames van de verdachten. De politie sluit niet uit dat deze daders bij beide inbraken betrokken zijn. Door nu deze beelden te publiceren wil de politie graag achter hun identiteit komen.

Herkent u deze personen of heeft u informatie over deze inbraken? Bel dan met de politie tiplijn 0800 – 6070. Als u anoniem wilt blijven bel dan met de stichting Meld misdaad Anoniem 0800 – 7000.