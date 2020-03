Diefstal pinpas en pinnen met gestolen pas

Nadat een vrouw op 12 december 2019 boodschappen heeft gedaan in een supermarkt aan de Kapittelweg in Hilversum, komt ze er thuis achter dat haar pinpas is verdwenen.

Omschrijving

Na contact met de bank blijkt dat er grote geldbedragen zijn afgeschreven van meerdere rekeningen. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe twee vrouwen de pincode van de vrouw af lijken te kijken in de supermarkt. Op andere beelden is te zien hoe een vrouw met een gestolen pas pint bij een pinautomaat in Hilversum.

Herkent u een van deze vrouwen of heeft u een soortgelijke situatie meegemaakt? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of 0800-7000.